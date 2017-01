POL-EN: Schwelm - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Schwelm (ots) - Am 30.01.2017, gegen 16.55 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Göckinghofstraße in Höhe des Hauses Nr. 57 zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem dunklen Pkw und einem entgegenkommenden schwarzen Pkw Audi eines 49-jährigen Wetteraners. Erst an seiner Wohnanschrift bemerkte der Audifahrer den Schaden an seinem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Der Fahrer des dunklen Pkw wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02333/9166-4000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell