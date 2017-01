POL-EN: Unbekannter rempelt Joggerin an

Herdecke (ots) - Am 28.01.2017, gegen 16.15 Uhr, befand sich eine 46-jährige Joggerin aus Dortmund auf der Hengsteyseestraße. In Höhe des Koeppchenwerkes wurde sie plötzlich von einer männlichen Person angerempelt. Sie riss ihr ein Mobiltelefon aus der Hand und lief in Richtung Herdecke davon. Täterbeschreibung: Etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, kräftige Statur, trägt eine schwarze Hose und eine schwarze Mütze. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell