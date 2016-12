POL-PDLD: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Steinweiler (ots) - Eine 83-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Opel Corsa die Hauptstraße und wollte an der abknickenden Vorfahrt die Hauptstraße verlassen, um geradeaus in die Niedergasse zu fahren. In diesem Moment begegnete ihr eine bevorrechtigte 64-jährige Autofahrerin mit ihrem Citroen, die dem Verlauf der abknickenden Vorfahrtsstraße folgte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

