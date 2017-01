POL-EN: Ennepetal- Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Ennepetal (ots) - Am 27.01.2017 um 12:25 Uhr befährt ein 24 jähriger Hagener mit einer 84 jährigen Rollstuhlfahrerin als Beifahrerin in seinem PKW-VW die Neustraße, in Fahrtrichtung Loher Straße, in Ennepetal. Durch Unaufmerksamkeit kann der Fahrzeugführer einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden PKW Audi eines 47 jährigen Ennepetalers , der verkehrsbedingt warten muss, nicht mehr verhindern. Die 84jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wird durch den Unfall leicht verletzt und wird vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

