POL-EN: Wetter - Autofahrer zahlt Tankrechnung nicht

Wetter (ots) - Am 26.01.2017, gegen 10.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines grauen Pkw Skoda Fabia mit MK-Kennzeichen auf ein Tankstellengelände an der Kaiserstraße. Er betankte das Fahrzeug mit Benzin. Anschließend stieg er in sein Fahrzeug ein und fuhr ohne zu bezahlen in Richtung Wetter davon. Personenbeschreibung: Etwa 25 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß, kurze schwarze Haare, schwarzer Bart, schlanke Figur, trägt eine Jeanshose, eine schwarze Jacke und einen dunklen Pullover mit einem hellen Aufdruck. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell