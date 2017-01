POL-CUX: Farbschmierereien und Diebstähle in Hagen aufgeklärt ++ Einbruch in Restaurant in Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Restaurant

Cuxhaven. Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 18.01.17, zu Donnerstag, 19.01.17, in ein Restaurant in der St.-Annen-Straße in Altenbruch eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und drangen in das Restaurant ein. Zu dem Diebesgut kann zurzeit noch nichts gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

+++++++++

Farbschmierereien und Diebstähle aufgeklärt

Hagen. Die Polizei Hagen konnte jetzt einige Vandalismus Schäden und Diebstähle aufklären. Im September und Oktober letzten Jahres war es an der Hermann-Allmers-Schule und auf dem Buswendeplatz Am Amtsplatz zu Farbschmierereien und Vandalismus gekommen. Es wurden einige Bäume gefällt. Der Schaden bei diesen Taten lag bei über 1000,-EUR. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem 15 jährigen Jungen aus dem Bereich Hagen. Aber die Verdachtsmomente gegen den Jugendlichen verdichteten sich nicht nur im Hinblick auf die Sachbeschädigungen. Die Beamten konnten ihm auch noch den versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten, einen Fahrraddiebstahl und den Diebstahl eines Motorrollers in Bokel nachweisen. Der 15 jährige zeigte sich bei der Polizei geständig und einsichtig. Er will sich um die Wiedergutmachung der entstandenen Schäden kümmern. Dennoch entscheidet jetzt die Staatsanwaltschaft über das weitere Verfahren.

+++++++++

Weitere Meldungen aus dem Inspektionsbereich liegen zurzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell