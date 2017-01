POL-EN: Hattingen - Polizei stoppt Raser

Hattingen (ots) - Am 23.01.2017, gegen 23.50 Uhr, führte die Polizei auf der Nierenhofer Straße eine Lasermessung durch. Die Beamten hielten den Fahrer eines mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Pkw Toyota an. Bei der Überprüfung des 24-jährigen Hattingers stellen sie Drogeneinfluss fest. Weiterhin wurden im Fahrzeug und in seiner Kleidung Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Sie brachten den Fahrer zur Polizeiwache und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

