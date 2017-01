POL-EN: Schwelm - Pkw erfasst Kind

Schwelm (ots) - Am 23.01.2017, gegen 16.15 Uhr, befährt ein 51-jähriger Wuppertaler mit einem Pkw VW Passat die Schulstraße in Richtung Kaiserstraße. In Höhe des Hauses Nr. 44 lief plötzlich von rechts ein Kind auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 13-jährige Junge leichte Verletzungen zu. Er begab sich in Begleitung seines Erziehungsberechtigten selbständig in ärztliche Behandlung.

