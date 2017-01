POL-PDMT: Diebstahl von Zigaretten- und Kaugummiautomat ***Zeugen gesucht***

Nister (ots) -

Am frühen Morgen des 21.01. rissen Unbekannte gegen 03:00 Uhr unter Verwendung starker Seile und eines PKW in der Hachenburger Straße in Nister einen Zigaretten- und einen Kaugummiautomat von einer Hauswand. Daraufhin luden sie die Automaten ein und flüchteten mit einem dunklen PKW in Richtung Ortsausgang. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Es entstand ein Schaden von etwa 2300 Euro. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell