POL-EN: Wetter - Diebstahl aus Pkw

Wetter (ots) - In der Zeit vom 21.01.2017, 22.00 Uhr bis 22.01.2017, 13.30 Uhr drangen unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Harkortstraße gewaltsam durch die Fahrertür in einen abgestellten Pkw Opel Corsa ein. Sie durchsuchten das Handschuhfach und entwendeten einen Werkzeugkasten, eine Handyhalterung und ein Ladekabel.

