POL-PPWP: Vereinsheim niedergebrannt

Rammelsbach (Kreis Kusel) (ots) - Bis auf die Grundmauern ist am zweiten Weihnachtstag in Rammelsbach ein Vereinsheim niedergebrannt. Das Feuer war in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Am Morgen gegen 9 Uhr wurde der Brand entdeckt und Feuerwehr sowie Polizei verständigt.

Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, konnten die Ermittler der Kriminalpolizei bei den ersten Untersuchungen Anhaltspunkte finden, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Die weiteren Ermittlungen laufen. Ein Brandsachverständiger ist eingeschaltet. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell