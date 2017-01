POL-EN: Ennepetal - Raub in Imbissstube

Ennepetal (ots) - Am 21.01.2017, gegen 20.00 Uhr betrat eine maskierte männliche Person auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Neustraße eine Imbissstube. Er forderte von der Angestellten die Herausgabe des Bargeldes. Die Geschädigte kam aus Angst vor seinem bloßen Erscheinungsbild seiner Aufforderung nach und übergab ihm den Kasseninhalt. Der Täter verließ mit seiner Beute das Geschäft und flüchtet in eine nicht bekannte Richtung. Gegen eine tatverdächtige Person wird ermittelt.

