POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ennepetal (ots) - Am 21.01.2017, gegen 01:20 Uhr, befährt ein 29 jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw Opel die Breckerfelder Straße in Fahrtrichtung Breckerfeld. In Höhe des Einmündungsbereiches Breckerfelder Straße/ Siegerlandstraße kommt der Ennepetaler nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt den dortigen Gartenzaun. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 5200 Euro. Der Ennepetaler ist zum Unfallzeitpunkt augenscheinlich stark alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem wehrt er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass ihm eine Blutprobe nur unter Anwendung einfachen körperlichen Zwanges entnommen werden kann. Im Anschluss verbringt der Unfallverursacher die Nacht im Polizeigewahrsam.

