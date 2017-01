POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit Flucht. Geschädigter wird gesucht.

Schwelm (ots) - Am 20.01.2017, gegen 07:12 Uhr, kommt es im Bereich der Hattinger Straße in Schwelm, in Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall (Spiegelunfall zwischen zwei Transportern) mit anschließender Flucht. Durch einen aufmerksamen Zeugen können das unfallverursachende Fahrzeug und dessen Führer durch die Polizei ermittelt werden. Da der Geschädigte ebenfalls die Unfallörtlichkeit verlassen hat und demnach keine Rücksprache mit ihm gehalten werden konnte, wird er gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell