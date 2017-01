POL-PPKO: Vier glättebedingte Unfälle, eine Person leicht verletzt

Betzdorf (ots) - Am Mittwoch, den 04.01.2017, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 62 in der Gemarkung 57555 Brachbach in Richtung Siegen. Auf deutlich erkennbarer winterglatter Fahrbahn kam der 18-jährige ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte über einen Gehweg in die Böschung. Als Unfallursache wird den besonderen Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit angenommen. Es entstand lediglich Sachschaden.

Gegen 23:05 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Industriestraße in 57518 Betzdorf von Bruche kommend in Richtung Kölner Straße. In einer langgezogenen Linkskurve kam die 21-jährige in Folge von plötzlich entstandener Eisglätte ins Schleudern. Der Pkw geriet auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 51-jährigen. Die 21-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 21.000 Euro.

Gegen 05:04 Uhr verunfallte ein Pkw-Fahrer auf der L 279 von Niedergüdeln in Richtung Katzwinkel. Es entstand Sachsachen. Gegen 06:07 Uhr verunfallte ein Pkw-Fahrer auf der Landstraße 280 in 57520 Derschen, Höhe Steinches Mühle. Auch hier entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell