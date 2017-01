POL-EN: Ennepetal - Polizei stoppt Pkw

Ennepetal (ots) - Am 18.01.2017, gegen 01.00 Uhr, fiel Polizeibeamten auf der Voerder Straße ein mit vier Personen besetzter silberner Pkw Ford Focus, mit niederländischem Kennzeichen, auf. Sie folgten dem Fahrzeug und hielten den Fahrer, ein 31-jährige niederländischen Staatsbürger, an. Die Beamten überprüften ihn und die weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 22, 23 und 46 Jahren. Bei dem Fahrer konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei den drei jüngeren Personen wurden in der Kleidung und in einer mitgeführten Tasche eine nicht geringe Menge Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten nahmen zunächst alle Personen vorläufig fest und der Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell