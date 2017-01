POL-EN: Ennepetal - Raserin angehalten und kontrolliert

Ennepetal (ots) - Am 17.01.2017, gegen 11.35 Uhr, führte die Polizei auf der Kölner Straße in Richtung Ennepetal eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Beamten hielten die Fahrerin eines Pkw VW UP an. Bei der Überprüfung der 53-jährigen Sprockhövelerin stellten sie fest, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

