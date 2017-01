POL-EN: Sprockhövel - Sprengstoffexplosionen auf der Mittelstraße

Sprockhövel (ots) - Am 13.01.2017, gegen 03.40 Uhr, kam es auf der Mittelstraße zu zwei lautstarken Explosionen. Unbekannte Täter sprengten eine Bücherzelle und kurz danach ein Farbgefäß in die Luft. Dabei wurden in der näheren Umgebung ein Gebäude und am Fahrbahnrand abgestellte Pkw durch Farbspritzer in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zur Tatausführung vermutlich sogenannte "Polenböller" genutzt. Zeugen sich unter der Telefonnummer 02324/9166-6000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell