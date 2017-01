POL-EN: Ennepetal - Diebstahl an Pkw

Ennepetal (ots) - In der Zeit vom 20.12.2016 bis 10.01.2017, machten sich unbekannte Täter, auf einem Parkplatz an der Mittelstraße, an einem abgestellten Lkw Opel Combo zu schaffen. Sie montierten die Auspuffanlage und die beiden Tankstutzen ab und entwendeten diese.

