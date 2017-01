POL-EN: Sprockhövel - Gartenmöbel aus Hotel entwendet

Sprockhövel (ots) - In der Zeit vom 24.12.2016, 16.00 Uhr bis 09.01.2017, 17.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Nebengebäude eines Hotels an der Straße Frielinghausen. Die Täter hebelten eine Stahltür auf und entwendeten eine nicht bekannte Anzahl an Gartenmöbeln.

