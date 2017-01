POL-EN: Hattingen - Zeuge verständigt die Polizei nach Unfallflucht

Hattingen (ots) - Am 07.01.2017, gegen 21.35 Uhr, teilte ein Anrufer mit, dass soeben der Fahrer eines Pkw Audi mit BO-Kennzeichen auf einem Parkplatz am Rüggenweg einen abgestellten Pkw VW beschädigt hat. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Burgaltendorfer Straße fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell