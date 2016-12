POL-PDLU: Geldbeutelverlust führt zu hoher Forderung

Ludwigshafen (ots) - Bereits am 11.12.2016 verlor ein 37-jähriger Mann aus Speyer auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt seinen Geldbeutel, in welchem sich unter anderem seine EC-Karte befand. Am 15.12.2016 erhielt der Mann eine Zahlungsaufforderung eines Versandhändlers, die sich auf etwa 25.000 Euro beläuft. Der unehrliche Finder dürfte in diesem Fall mit der EC-Karte eine Großbestellung getätigt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell