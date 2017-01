POL-EN: Hattingen - Eingangstür beschädigt

Hattingen (ots) - Am 07.01.2017, gegen 00.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Glaseinsatz der Eingangstür eines Wohnhauses an der Straße Hombergsegge. Eine Bewohnerin gab an, dass sie zur genannten Zeit ein lautes Knallgeräusch und die Stimmen von mindestens zwei jugendlichen Personen vernommen hat. Am Einsatzort wurden blaue Glassplitter und weißes Pulver aufgefunden und sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell