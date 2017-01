POL-EN: Herdecke - Pkw erfasst Fußgängerin

Herdecke (ots) - Am 03.01.2017, gegen 16.15 Uhr, kam es beim Zurücksetzen eines schwarzen Pkw auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin. Dabei stürzte die 77-jährige Hagenerin zu Boden. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und fragte, ob alles in Ordnung sei. Als die 77-jährige Hagenerin seine Frage bejahte, fuhr der Fahrer, ohne seine Personalien zu hinterlassen, mit seinem Fahrzeug davon. Eine namentlich nicht bekannte Passantin notierte sich das Kennzeichen und übergab dieses der Seniorin. Erst später bemerkte die Geschädigte eine Armverletzung und begab sich in ärztliche Behandlung. Weitere Ermittlungen dauern an.

