POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 01.01.2017, 09.30 Uhr bis 02.01.2017, 16.30 Uhr versuchten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Terrassentür in ein Reihenhaus an der Essener Straße einzudringen. Das Vorhaben scheiterte.

