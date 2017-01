POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Firma und Frisörsalon

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 30.01.2016, 18.00 Uhr bis 02.01.2017, 07.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch jeweils eine Eingangstür in eine Entsorgungsfirma an der Hundeicker Straße und in ein Frisörsalon an der Mittelstraße ein. In dem Frisörsalon durchsuchten sie den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld, Spardosen, Kosmetikprodukte und Scheren. Ob aus der Firma etwas gestohlen wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

