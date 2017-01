POL-EN: Sprockhövel - Frau mit Silvesterböllern leichtverletzt

Sprockhövel (ots) - Am 01.01.2017, gegen 00.00 Uhr und 00.10 Uhr, befand sich eine 26-jährige Essenerin mit ihrer Familie auf der Hauptstraße in Höhe des ZOB. Dabei wurde sie von einer männlichen Person, die sich in einer Gruppe von etwa 20 Personen befand, mit Silvesterraketen beschossen und leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Täterbeschreibung: Etwa 60 bis 65 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, Glatze, trägt eine Brille, eine blaue Jeanshose und einen dunklen Pullover. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

