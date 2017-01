POL-EN: Hattingen - Einbruch in Reihenhaus

Hattingen (ots) - Die Täter schlugen die Scheibe der Balkontür ein. In der Zeit vom 31.12.2016, 17.00 Uhr bis 01.01.2017, 13.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, durch Einschlagen der Verglasung einer Balkontür, Zutritt in ein Reihenhaus an der Straße Wolfskuhle. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell