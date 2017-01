POL-EN: Gevelsberg - Täter bei Einbruch in Elektronikmarkt festgenommen

Gevelsberg (ots) - Am Samstag, 31.12.2016 gegen 22.50 Uhr schlug ein 40-jähriger Gevelsberger eine Scheibe eines Elektronikmarktes in der Mittelstraße in Gevelsberg ein. Durch die eingeschlagene Scheibe gelangte er in den Verkaufsraum und entwendete diverse Artikel aus den dort befindlichen Regalen. Anschließend flüchtete der Täter. Bei Tatbegehung löste er den akustischen Alarm des Geschäftes aus und machte so die Beamten der Polizeiwache Gevelsberg auf sich aufmerksam, die den Täter, der das Diebesgut noch mit sich führte, in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen konnten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell