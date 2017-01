POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Sprockhövel (ots) - In der Zeit vom 30.12.2016, 14:30 Uhr, bis 31.12.2016, 09:00 Uhr, hebeln unbekannte Täter das Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses in der Mittelstraße auf. Sie gelangen in das Gebäude und hebeln dort einen vorgefundenen Tresor auf. Sie nehmen Bargeld, Schmuck und diverse Schlüssel an sich. Anschließend flüchten die Täter mit der Beute durch das aufgehebelte Fenster in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell