POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Reihenhaus

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 29.12.2016 15:00 bis 30.12.2016 14:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Bockstraße in Gevelsberg ein. Sie versuchten zunächst die Jalousie des Küchenfensters hoch zu drückten und dieses aufzuhebeln. Da diese Handlung misslang, wurde die Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und das Fenster so geöffnet. Im Inneren des Hauses wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Da sich der Geschädigte im Urlaub befand, kann zur Tatbeute bislang keine Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell