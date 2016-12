POL-EN: Breckerfeld - Sachbeschädigung an Container. Der Inhalt wurde in Brand gesetzt

Breckerfeld (ots) - Am 30.12.2016, gegen 01.00 Uhr, setzten unbekannte Täter auf der Straße Hansering den Inhalt eines Papiercontainers in Brand. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell