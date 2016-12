POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Diebstahl auf Firmengelände

Gevelsberg (ots) - Am 27.12.2016, gegen 12.50 Uhr, versuchte eine männliche Person auf einem Firmengelände an der Gewerbestraße unbefugt in einen unverschlossenen Lkw VW einzudringen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und hielt den Täter, welcher auf seinem Tretroller flüchten wollte, an. Der Täter übergab dem Zeugen einen Ausweis und lief anschließend in eine nicht bekannte Richtung davon. Gegen einen Tatverdächtigen aus Gevelsberg wird ermittelt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell