POL-EN: Gevelsberg - Zwei Verkehrsunfallfluchten - Polizei bittet um Hinweise

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 24.12.2016, 17.00 Uhr bis 25.12.2016, 11.00 Uhr prallte der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf der Klosterholzstraße gegen den vorderen linken Kotflügel eines am Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw Peugeot 206. Am 26.12.2016, gegen 00.50 Uhr, beschädigte der Fahrer eines weißen Pkw Audi im Eingangsbereich einer Gaststätte an der Mittelstraße / Hochstraße zwei Glasscheiben. Der Geschäftsinhaber wurde auf das Geräusch aufmerksam und sprach den Verursacher an. Es kam zwischen ihm und dem Autofahrer zu einer Auseinandersetzung, wobei dieser ihn, laut eigener Angaben, mit einer Schusswaffe bedrohte. In beiden Fällen flüchten die Verursacher, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02332/9166-5000. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell