POL-EN: Ennepetal- Komplettentwendung eines silbernen Daimler Chrysler

Ennepetal (ots) - In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde am Donnerstag, dem 22.12.2016, vom Parkplatz des Bahnhofes in Ennepetal, ein silberner Daimler Chrysler Typ 203 CL entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer: 02336-91664000

