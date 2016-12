POL-EN: Hattingen - Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei leichtverletzten Personen

Hattingen (ots) - Am 21.012.2016 gegen 17.10 Uhr befuhr eine 20-jährige Hattingerin mit einem Audi die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Hattingen und beabsichtige im Kreuzungsbereich Nordstraße / Waldstraße nach links in die Waldstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 52-jährigen Gevelsbergerin, welche mit einem VW die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt.

