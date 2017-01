FW Lügde: Technische Hilfe / Baum auf Fahrbahn

Lügde (ots) - Mittwoch 04. Januar 2017, 13:59 Uhr, Eschenbrucher Straße. Der zweite Einsatz des Tages führte den Löschzug Lügde auf die Eschenbrucher Straße in Richtung Eschenbruch. Ein Baum war von einer Windböe umgerissen worden und versperrte die Fahrbahn der L 946. Die Einsatzkräfte beseitigten den Baum, so dass die Fahrbahn für den Verkehr wieder passierbar war. Neben der Feuerwehr Lügde war auch die Polizei an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell