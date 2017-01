POL-GÖ: (58/2017) "EG Wohnung" setzt Sonderkontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen konsequent fort - Ermittler überprüfen bei zwei weiteren Aktionen 493 Fahrzeuge und stellen 561 Personalien fest

Göttingen (ots) - Stadt und Landkreis Göttingen 18./19. und 23./24. Januar 2017

GÖTTINGEN (jk) - Die Ermittler der "Ermittlungsgruppe (EG) Wohnung" des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion (PI) Göttingen setzen ihre umfangreichen Sonderkontrollen zur Bekämpfung des Kriminalitätsphänomens Wohnungs- und Tageswohnungseinbrüche (WED/TWE) weiter konsequent fort.

Am Mittwoch und Donnerstag (18./19.01.17) der vergangenen und Montag/Dienstag (23./24.01.17) dieser Woche haben bei der 3. und 4. Aktion rund 180 Beamte der Polizei Göttingen und der Göttinger Bereitschaftspolizei in Stadt und Landkreis Göttingen 493 Fahrzeuge kontrolliert und die Personalien von 561 Personen festgestellt.

Die Ermittler waren erneut in zivil und uniformiert auf den Straßen unterwegs.

Neben verdeckten Maßnahmen standen intensive Verkehrskontrollen insbesondere im Nahbereich bzw. an Zufahrtsstraßen von potentiell Einbruch gefährdeten Wohngebieten im Mittelpunkt beider Einsätze. 19 verdächtige Personen und auch einige Fahrzeuge wurden in diesem Zusammenhang durchsucht.

In der Brüder-Grimm-Allee in Göttingen stellten Einsatzkräfte am Montagnachmittag (23.01.17) eine Gruppe rumänischer Staatsbürger fest, die zuvor durch bettelndes Verhalten aufgefallen sein soll. Die Personalien der fünf Personen wurden festgestellt und ein Platzverweis für das Stadtgebiet ausgesprochen.

Im Rahmen der Überprüfungen gingen der Polizei aber auch mutmaßliche Tatverdächtige für andere Delikte ins Netz. So leiteten die Ermittler 17 Ermittlungsverfahren u. a. wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, Beleidigung, Verdachts der Schwarzarbeit sowie versuchten Betruges ein und ahndeten 55 Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Parallel dazu waren Einbruchschutzexperten des Präventionsteams u. a. in zuletzt von Einbrechern heimgesuchten Wohngebieten oder Ortschaften, darunter im Flecken Gieboldehausen, unterwegs und führten insgesamt rund 50 Präventionsgespräche mit Bewohnern.

EG "Wohnung" ermittelt seit Dezember 2016

Die "Ermittlungsgruppe (EG) Wohnung" wurde am 01.12.16 im Zentralen Kriminaldienst der PI Göttingen eingerichtet und besteht aus sieben Ermittlern sowie einem Experten aus der Analysestelle.

Sie befasst sich ausschließlich mit der Bearbeitung des Deliktsfeldes "WED/TWE" sowie der gezielten strategischen Planung polizeilicher Einsatzmaßnahmen zur Eindämmung des Kriminalitätsphänomens.

Die erste groß angelegte Kontrollaktion im Kampf gegen Wohnungseinbrüche wurde Mitte Dezember als Reaktion auf den Anstieg von Wohnungs- bzw. Tageswohnungseinbrüchen (WED/TWE) initiiert (siehe hierzu unsere Pressemitteilung Nr. 705 vom 16.12.16).

