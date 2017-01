POL-GÖ: (53/2017) Planenschlitzer auf Rastplatz "Leineholz" an der A 7 aktiv

Göttingen (ots) - A 7, Rastplatz Leineholz, Fahrtrichtung Süden, Flecken Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim), Nacht zu Dienstag, 24. Januar 2017

NÖRTEN-HARDENBERG (jan) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (24.01.2017) auf dem Rastplatz Leineholz an der A 7 von zwei abgestellten Lkw die Planen aufgeschlitzt. Durch die Tat wollten sich die Planenschlitzer einen Ausblick auf die Ladung verschaffen. In einem Fall erbeuten die Täter von der Ladefläche mehrere Kartons mit Sportartikeln in noch unbekannter Höhe. Die Höhe der beschädigten Planen wird jeweils auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell