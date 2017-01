POL-GÖ: (47/2017) Polizei Hann. Münden fahndet mit Bildern aus Überwachungskamera nach Bankräuber von Landwehrhagen

1 weiterer Medieninhalt

Unbekannter Räuber mit auffälliger Jacke Bild-Infos Download

Göttingen (ots) - LANDWEHRHAGEN (jk) - Mit zwei Aufnahmen aus der Überwachungskamera des Schalterraumes (siehe Anhang) fahndet die Polizei Hann. Münden nach einem unbekannten bewaffneten Räuber, der am späten Donnerstagnachmittag (19.01.17) eine Bank in Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) überfallen hat (siehe hierzu unsere Pressemitteilungen Nr. 40, 41 und 42 vom 19.01.17).

Bei der Tat erbeutete der maskierte Mann einen geringen fünfstelligen Geldbetrag. Zwei Bankmitarbeiterinnen erlitten einen Schock und mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Sofort nach Bekanntwerden des Überfalls leitete die Polizei umfangreiche Fahndungs-maßnahmen nach dem flüchtigen Täter ein. Die Suche dauerte bis in die Abendstunden, verlief aber ergebnislos.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen betrat der dunkel gekleidete Unbekannte am Donnerstag gegen 17.15 Uhr das Geldinstitut in der Oberen Dorfstraße und bedrohte in der Schalterhalle mehrere Angestellte mit einer Schusswaffe. Ein Bankmitarbeiter händigte dem Täter schließlich einen kleineren fünfstelligen Betrag aus. Mit dem Raubgut verließ der Maskierte den Tatort in Richtung Ortsmitte und passierte dabei eine Gasse rechts neben dem Bankinstitut, die in Richtung Raiffeisenstraße führt. Ob er seine weitere Flucht z. B. mit einem Fahrzeug fortsetzte, ist unbekannt. Erkenntnisse hierzu liegen den Ermittlern nicht vor.

Bei der Polizei in Hann. Münden sind seit Veröffentlichung eines ersten Zeugenaufrufs mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Diese werden aktuell von den Ermittlern geprüft und abgearbeitet.

Täterbeschreibung: ca. 45 - 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, leicht pummelig (Bauchansatz), bekleidet mit schwarzer Regenjacke mit auffälligen roten Längsstreifen auf den Ärmeln, über den Kopf gezogener Kapuze, schwarzer Sport-/Jogginghose und dunklen Stiefeln, maskiert, rauhe, tiefe Stimme, sprach deutsch mit leichtem Dialekt.

Polizei "rund um die Uhr" für Hinweise erreichbar

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden rund um die Uhr unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Öffentlichkeitsfahndung auch in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter veröffentlicht

Die Fahndung nach dem unbekannten Räuber kann auch auf der Facebook-Fanpage der Polizeidirektion Göttingen unter https://www.facebook.com/polizeidirektion.goettingensowie im Twitter-Account https://twitter.com/polizei_goe eingesehen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell