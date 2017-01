POL-GÖ: (9/2107) Männer rauben Jugendlichen Handy

Göttingen (ots) - Göttingen, Gartenstraße, Sonntag, 01. Januar 2017, gegen 00.10 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - In der Göttinger Innenstadt ist nach derzeitigen Informationen ein 17-jähriger Göttinger in der Neujahrsnacht, am Sonntag (01.01.2017) gegen 00.10 Uhr, von einer Gruppe junger Männer zuerst verfolgt und dann im weiteren Verlauf von einem Täter gepackt und festgehalten worden. Anschließend wurde dem Jugendlichen das Handy aus der Hosentasche geraubt. Wie der Geschädigte gegenüber der Polizei angab, war er in Gartenstraße unterwegs, als sich der Übergriff ereignete. Mit dem Raubgut sollen die Täter anschließend in Richtung Bürgerstraße geflüchtet sein. Eine eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos.

Beschreibung: die drei Männer hatten schwarze Haare und einen dunklen Teint, zwei waren etwa 170 cm und der anderer etwa 180 cm groß, ein Täter trug einen Vollbart, eine anderer hatte einen schwarzen Hut auf.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

