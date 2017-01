POL-PDLD: Unfallflucht

Annweiler (ots) - Ein am 30.12.16, zwischen 12.30 und 12.50 Uhr, auf dem Wasgau-Parkplatz abgestellter Smart wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken am Heck beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Annweiler, Tel. 06346-9646-19 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell