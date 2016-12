POL-GÖ: (724/2016) Spaziergänger findet Geldwechselautomat auf Feldweg bei Groß Lengden - Herkunft des Gerätes unbekannt

Woher stammt dieser Automat? Bild-Infos Download

Göttingen (ots) - Gemeinde Gleichen, Ortsteil Groß Lengden, Zum Hessenberg Mittwoch, 28. Dezember 2016, gegen 15.00 Uhr

GLEICHEN (jk) - Auf einem Feldweg an der Straße "Zum Hessenberg" bei Groß Lengden (Landkreis Göttingen) hat ein Spaziergänger am Mittwochnachmittag (28.12.16) gegen 15.00 Uhr einen leeren Geldwechselautomaten (siehe Foto) gefunden. Geräte dieser Art werden u. a. in Spielhallen installiert. Die alarmierte Funkstreife der Polizei Friedland stellte den Fund sicher.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Automat aus einer Straftat, wie z. B. einem Einbruch, stammt. Erste aufgenommene Ermittlungen sowie Nachforschungen bei benachbarten Dienststellen erbrachten bislang aber keine Hinweise auf die Herkunft des Gerätes. Sie bleibt weiterhin unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/93790115 entgegen.

