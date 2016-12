POL-GÖ: (721/2016) Zeugen nach Unfallflucht in Hann. Münden gesucht

Göttingen (ots) - Hann.Münden, Böttcherstraße Montag, 19.12.2016, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Hann. Münden (jan) - Ein bislang noch unbekannter Autofahrer stieß im Laufe des Montagvormittags (19.12.2016) in der Böttcherstraße in Hann. Münden gegen einen geparkten Pkw. Der graue VW Golf wurde gegenüber der Stadtverwaltung in einer Parkbucht abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte der Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug an der rechten vorderen Stoßstange und ist geflüchtet. Die Beamten des Polizeikommissariats in Hann. Münden haben Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 05541/9510 entgegen.

