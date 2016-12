POL-GÖ: (712/2016) Unbekannte beschädigen weißen BMW in Adelebsen - Polizei geht von politisch motivierter Tat aus, Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Adelebsen, Siedlungsstraße Dienstag, 20. Dezember 2016, zwischen 17.00 und 20.00 Uhr

ADELEBSEN (jk) - In der Siedlungsstraße in Adelebsen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Dienstag (20.12.16) zwei Reifen eines weißen BMW beschädigt und sind danach geflüchtet. Die Tat ereignete sich am frühen Abend in der Zeit zwischen 17.00 und 20.00 Uhr. An dem PKW entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter anschließend in einem weißen PKW Kombi. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Der Besitzer des beschädigten Wagens ist Angehöriger des sog. "Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen". Die Polizei geht deshalb zurzeit von einer politisch linksmotivierten Tat aus. Das Staatschutzkommissariat ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

