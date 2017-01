POL-WI-KvD: Wiesbaden Innenstadt - Unfall endet in Baugrube

Wiesbaden (ots) - Am Samstag, den 14.01. gegen 21:15 kommt es an der Kreuzung Rheinstr./Wilhelmstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Die 30 jährige Fahrerin eines Peugeot befährt die Wilhelmstr. in Richtung Friedrich-Ebert Allee. Der 38 jährige Fahrer eines Fiesta kommt aus der Rheinstraße und beabsichtigt geradeaus in Richtung Frankfurter Str. weiter zu fahren. In der Kreuzungsmitte der ampelgeregelten Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei beide Fahrer behaupten, bei "grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein. Der Fiesta wird durch den Zusammenstoß abgelenkt und stürzt in die, ca. drei Meter tiefe Baugrube auf der Friedrich-Ebert-Allee. Insgesamt werden drei Personen in den beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt. An beiden Autos entsteht Totalschaden, der sich insgesamt auf ca. 8000,- EUR beläuft.

