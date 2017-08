POL-PPKO: Vermisste Koblenzer Seniorin tot aufgefunden

Koblenz (ots) - Die seit dem 02. August vermisste Bewohnerin des ISA Seniorendomizils Laubenhof in Koblenz-Güls ist am heutigen Montagmorgen (7. August 2017) tot aufgefunden worden.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unglücksfall aus.

Der Mitarbeiter eines Weinguts fand den leblosen Körper der Frau gegen 7.50 Uhr in einem Weinberg in Winningen. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell