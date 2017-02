POL-PPKO: Autoknacker schlugen erneut in Koblenz zu

Koblenz (ots) - Vier weitere Pkw-Aufbrüche wurden bei der Koblenzer Polizei am gestrigen Donnerstag, 02.02.2017, zur Anzeige gebracht. Diese ereigneten sich offensichtlich alle in der Nacht zum Donnerstag. An einem Mercedes, der in einem Carport in der Josef-Cornelius-Straße abgestellt war, wurde die hintere rechte Dreieckscheibe eingeschlagen. Der Täter versuchte das Mediensystem aus der Mittelkonsole des Fahrzeugs auszubauen. Der Ausbau gelang jedoch nicht. Das Gerät wurde erheblich beschädigt. Auf gleiche Art und Weise öffneten der oder die Täter einen Mercedes im Nauweg sowie einen in der Hans-Bellinghausen-Straße. Aus beiden wurde das fest installierte Navi geklaut. Anders gelagert ein Diebstahl auf dem Gelände eines Autohändlers in der Schön-born-Luster-Straße. Hier öffneten die Täter gewaltsam das Einfahrttor und brachen einen dort zum Verkauf abgestellten Peugeot 307 auf. Aus diesem wurden zwei Rücksitze ausgebaut. Der Schaden in den zuvor geschilderten Fällen beläuft sich auf fast 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031 entgegen

