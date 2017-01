POL-PPKO: Trickdiebinnen schlugen in Koblenz zu

Koblenz (ots) - Zwei Senioren wurden am gestrigen Mittwoch, 25.01.2017 in der Moselweißer Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 11.00 Uhr klingelte eine weibliche Person an dem Mehrfamilienhaus, die ihre Dienste als Putzhilfe anbot. Nach einem kurzen Gespräch in der Wohnung des Paares klingelte es erneut und eine weitere Frau kam hinzu. Letztere stellte sich geschickt in den Türrahmen und versperrte somit die Sicht auf den Flur und die Eingangstür. Nach circa 15 Minuten war das Gespräch beendet und die beiden Frauen verließen die Wohnung. Wenig später wurde festgestellt, dass vermutlich eine dritte Person das Schlafzimmer durchsucht und hier Schmuck (Uhren, Ketten, Ringe) im Wert von mehreren eintausend Euro gestohlen hatte. Die beiden Frauen wurden wie folgt beschrieben: Frau 1: etwa 165 cm groß, schmale Statur, zwischen 30 und 35 Jahre alt, südeuropäische Erscheinung, trug eine helle Strickmütze, schwarzen Anorak und eine schwarze Hose. Frau 2: etwa 160 cm groß, kräftige Figur, zwischen 55 und 60 Jahre alt, südeuropäische Erscheinung, bekleidet mit einer bunten Strickmütze und einem lilafarbenen Anorak. Beide Frauen sprachen deutsch ohne merklichen Akzent. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, keine fremden Perso-nen in die Wohnung zu lassen. Die Maschen der Trickdiebe werden immer raffinierter und skrupelloser. Hinweise zum Schutz finden Sie unter: www.polizei-beratung.de. Die Kripo Koblenz bittet um Zeugenhinweise unter: 0261-1031.

