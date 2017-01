POL-PPKO: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Koblenz (ots) - Am Samstag, den 21.01.2017, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich auf der Trierer Straße in Koblenz ein Verkehrsunfall zwischen einem 21-jährigen Fahrradfahrer und einer 76-jährigen Pkw-Fahrerin aus Koblenz. Die Dame befuhr die Trierer Straße in aufsteigender Richtung, als von rechts, für sie plötzlich und unerwartet, der Fahrradfahrer für sie plötzlich und unerwartet aus einer Grundstückszufahrt nach links auf die Trierer Straße fuhr. Laut Zeugenangaben fuhr der junge Mann sehr zügig auf die Straße, so dass sowohl eine Vollbremsung, als auch ein Ausweichmanöver der Autofahrerin, eine Kollision zwischen den Beiden nicht vermeiden konnte. Der Fahrradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle notärztlich versorgt und anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden ist vergleichsweise gering. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 in Koblenz unter der Rufnummer 0261-103-2910 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell